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Полиция напоминает об изменении приоритета на перекрестке дорог под Бежаницами

Полиция напоминает об изменении приоритета на перекрестке дорог Пушкинские Горы-Локня и Порхов-Успенье. Как сообщает газета «Сельская новь» Бежаницкого района, в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен ремонт участка 44-56 км автодороги Пушкинские Горы-Локня Бежаницкого района.

В связи с чем изменилась организация дорожного движения на перекрестке автодорог Пушкинские Горы-Локня и Порхов-Успенье и порядок его проезда. Всем автомобилистам напоминают, что главным направлением движения для транспортных средств стало направление Порхов-Локня.

Все транспортные средства, которые движутся со стороны Новоржева обязаны уступить дорогу транспорту, который движется со стороны Порхов. Будьте предельно внимательны, руководствуйтесь требованиями дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметкой.