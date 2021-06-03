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АвтоМир / Дороги

В Пскове завершились работы по ремонту улицы Огородной. ФОТО

04.06.2021 21:40|ПсковКомментариев: 0

3 июня завершился ремонт дороги на улице Огородной в Пскове. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, специалисты, в частности, восстановили профиль гравийных покрытий с добавлением песчано-гравийной смеси и механическим уплотнением поверхности.

На пересечении улицы Огородной с улицей Декабриста Пущина также восстановлен профиль дороги, проезжая часть выровнена и механически уплотнена. Здесь в работе использовался щебень.

Псковичка Елена Пшеничная на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова от имени всех жителей улицы разместила благодарность за выполненные работы в адрес директора компании Павла Талебина и сотрудников ООО «СитиИнвестГрупп».

Работы на улицах Пскова продолжаются. Специалисты ООО «СитиИнвестГрупп» струйно-инъекционным методом устраняют деформации и повреждения на проезжей части.

Начиная с середины мая, ремонтные работы уже произведены на улице Генерала Маргелова, Западной, Коммунальной, Труда, Леона Поземского, Пожиговской, Звёздной, Кузбасской дивизии, Балтийской, а также в пригородном Панино. Общая площадь выполненного ремонта составляет 3 464 квадратных метра.

Дорожники также устранили повреждения, заделали выбоины и выровняли просадки в проезде у домов №49 по Рижскому проспекту и №22 по улице Кузбасской дивизии, на пересечении улицы Максима Горького с Конной и на улице Николая Васильева. В работе использовалась асфальтобетонная смесь типа В, марки 2.

Теги: #дороги Пскова #СитиИнвестГрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
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