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АвтоМир / Дороги

Асфальтовые работы на трассе Опочка - Красногородск – граница с Латвией подходят к концу

09.06.2021 10:30|ПсковКомментариев: 0

На этой неделе подрядная организация, выполняющая ремонт участка автодороги Опочка – Красногородск – граница с Латвией в Псковской области, планирует завершить укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Восстановление отрезка трассы длиной около 12 км идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Участок начинается в деревне Люцково Опочецкого района и заканчивается возле деревни Собольцово Красногородского района (с 10-го по 22-й км).

На сегодня выполнен ремонт 14 водопропускных труб, восстановлена укрепленная часть обочин, устранены просадки на песчано-гравийных обочинах, уложен выравнивающий слой асфальта. Продолжается устройство верхнего слоя покрытия проезжей части, заездных карманов, установка бортового камня, расчистка полосы отвода. Впереди укрепление откосов водопропускных труб, нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Работы производит ООО «Автомобильные дороги Пскова» по заказу ГБУ ПО «Псковавтодор». На приведение участка дороги в нормативное состояние из областного бюджета выделено более 193 млн рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию - 29 июля.

Дорога Опочка – Красногородск – граница с Латвией относится к III категории, имеет 2 полосы движения, ширина проезжей части составляет 7 метров, обочин – от 2 до 4 метров.

Теги: #Опочецкий район #ремонт дорог #Красногородский район #национальные проекты #БКАД
Источник: Псковская Лента Новостей
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