АвтоМир / Дороги

Прокуратура требует устранить выбоины на дороге в Бежаницком районе

Нарушение закона о безопасности дорожного движения в Бежаницком районе выявили прокуратура. Проверка прошла с участием представителя ГИБДД, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Проверяющие заметили на участке автомобильной дороги на улице Центральной в деревне Турово выбоины и «иные виды деформации дорожного покрытия», что нарушает права местных жителей на безопасное дорожное движение.

В целях устранения нарушений прокуратура внесла в адрес главы сельского поселения «Бежаницкое» соответствующее представление.