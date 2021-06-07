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Великолучанка просит облагородить «самый грустный» тротуар в городе

Жительница Великих Лук просит облагородить тротуар перед домом №9 на улице Дружбы. Свое обращение она опубликовала на сайте губернатора Псковской области.

По ее словам, это «самый грустный тротуар в городе». «Даже раздолбанный тротуар на проспекте Ленина "нервно курит" в сторонке», - написала великолучанка.

Она попросила главу региона о содействии в восстановлении асфальтового покрытия, а также участка, на котором отсутствует ограждение. «Асфальтовое покрытие желательно восстановить так, чтобы после дождя на месте тротуара не образовывалось озер и пешеходам не приходилось обходить его по проезжей части», - добавила женщина.