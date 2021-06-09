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Почему улица Фабрициуса в Пскове ушла под воду после летнего дождя, обсудят в гордуме

Почему улица Яна Фабрициуса ушла под воду после обычного дождя и когда она будет отремонтирована до конца — эти вопросы администрации Пскова адресовал депутат городской Думы по округу №1 Григорий Турчин на сессии гордумы 10 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей,

«Вчера прошел сильный дождь. Половина улицы Яна Фабрициуса ушла под воду. Ко мне поступают звонки с просьбой разъяснить, что происходит, - заявил он, напомнив также, что половина улицы ранее была отремонтирована, а вторая — нет, и избиратели, проживающие в его округе, интересуются, когда улица будет сделана полностью.

«У меня, к сожалению, нет ответов на эти вопросы. Почему затоплена улица при обычном летнем дожде? Этот вопрос надо решать сегодня, потому что дождь был вчера», - добавил Григорий Турчин.

По предложению главы города Елены Полонской к обсуждению данного вопроса решено вернуться после рассмотрения основной повестки сессии.