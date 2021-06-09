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Власти Пскова объяснили причину затопления улицы Фабрициуса после дождя

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут объяснила причину, по которой накануне, 9 июня, после дождя оказалась затопленной проезжая часть улицы Яна Фабрициуса. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свои пояснения она дала на сессии гордумы 10 июня в ответ на вопрос депутата по округу №1 Григория Турчина.

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«Там никогда не было ливневой канализации, но буквально через 10 минут потока там не было. УГХ ситуацию мониторит, но при отсутствии ливневки так и будет», - сказала Елена Жгут.

Также она ответила на вопрос о перспективах продолжения ремонта улицы Яна Фабрициуса. «Конкурс был объявлен, но 8 июня не состоялся. Никто не заявился», - уточнила она, добавив, что общая сумма затрат на ремонт составляет более 30 млн рублей.