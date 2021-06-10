АвтоМир / Дороги

Фотофакт: Начинается ремонт улицы Ипподромной в Пскове

Начинается ремонт улицы Ипподромной в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на участке дороги, примыкающем к улице Труда, работает техника. Установлен информационный щит.

Начало ремонтных работ Псковской Ленте Новостей подтвердили в управлении городского хозяйства.

Согласно документам на сайте госзакупок, в апреле был разыгран контракт на выполнение работ по ремонту улицы Ипподромной. Будут обновлены два участка от улицы Крупской до улицы Герцена, от улицы Герцена до улицы Труда. Также в контракт входит ремонт улицы Крупской в городе Пскове.

Ремонт выполняет ООО «Спецдор 60»за 14,750 млн рублей. Срок выполнения работ - с даты заключения муниципального контракта по 20 сентября 2021 года.