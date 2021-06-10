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Улицы Алтаева и Кошевого перекроют в Пскове

В связи с проведением дорожных работ с 8.00 до 20.00 14 июня в Пскове будет закрыто движение автотранспорта по улице Алтаева на участке от улицы Инженерной до улицы Текстильной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Также в связи с проведением работ с 8.00 15 июня по 20.00 22 июня закрывается движение по улице Олега Кошевого на участке от улицы Леона Поземского до улицы Школьной.

Власти приносят извинения за доставленные неудобства и просят учесть данную информацию при планировании поездок. «Необходимо внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.