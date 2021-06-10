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АвтоМир / Дороги

К асфальтированию дублера Инженерной в Пскове приступят на следующей неделе

11.06.2021 12:22|ПсковКомментариев: 0

В Пскове идет асфальтирование улицы Инженерной — одного из объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация укладывает выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В работах задействовано 14 единиц техники и около 20 дорожников.

Движение автотранспорта организовано по правой стороне дороги, по одной полосе в каждую сторону. Ремонтом занимается ООО «Дорожный отряд». В этом году приводится в порядок отрезок магистрали от перекрестка с улицей Индустриальной до улицы Алтаева. Дублер ремонтируют полностью (от дома №12 до дома №100 по улице Инженерной). К асфальтированию дублера подрядчик планирует приступить на следующей неделе.

Предстоит также уложить асфальт на тротуарах, заменить люки, восстановить газоны, установить барьерное ограждение, нанести разметку.

Ремонт должен завершиться до 31 августа. Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Цена контракта составляет 58,8 млн рублей, около 50 млн из которых - средства федерального бюджета.

Дорога вошла в перечень социально значимых объектов: магистраль ведет к отделению Псковской городской поликлиники. С учетом участков, отремонтированных по нацпроекту в прошлом году, улица Инженерная будет полностью приведена к нормативу.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #национальные проекты #БКАД
Источник: Псковская Лента Новостей
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