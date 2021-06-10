«Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 11 июня. Гость студии - начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.
Ключевые темы, которые сегодня с ним обсудила ведущая Любовь Кузнецова:
Готовы ли в ГИБДД к появлению электросамокатов в городе? Кто и как должен регулировать кикшеринг? Снижение допустимого лимита превышения скорости с 20 до 10 км/ч: за и против.
Парковка большегрузных автомобилей в черте города: как с этим борются псковские дорожные полицейские?
После реконструкции изменится схема движения на площади Ленина: как новую схему оценивают в ГИБДД?
Дают ли камеры фотовидеофиксации скоростного режима нужный эффект?
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