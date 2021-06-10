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Верхний слой асфальта на дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы уложили на 60%

Верхний слой асфальтобетонного покрытия укладывают на участке дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дновском районе протяженностью 8,3 км. Финишный слой асфальта уже лежит на 30 тыс. кв. м дорожного полотна, а это более 60% всей площади покрытия, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонт ведет подрядная организация АО «Буер» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Продолжаются работы по ремонту водопропускных труб: замене крайних звеньев и укреплению входных и выходных оголовков. Полностью обустроены заездные карманы и посадочные площадки, установлен бортовой камень. Кроме того, расчищена полоса отвода от кустарника и деревьев, сформированы водоотводные канавы. Предстоит укрепить обочины, нанести разметку, оборудовать автобусные остановки автопавильонами, скамейками и урнами, провести благоустройство.

Дата окончания работ – 5 августа. К этому сроку участок трассы с 24-го по 32-й км, который проходит по населенным пунктам Гаврово, Вишенка, Выскодь и ведет к Выскодской основной общеобразовательной школе, должен быть приведен в нормативное состояние. На ремонт направлено 120 млн рублей из регионального бюджета. Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».

Отметим, что благодаря нацпроекту региональную дорогу Дедовичи – Дно – Костыжицы планомерно приводят в порядок. В 2020 году обновлено два участка дороги в Дедовичском и Дновском районах общей протяженностью более 13 км.

Всего в этом году в Псковской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 193 км дорог, из них свыше 174 км региональных трасс и около 19 км дорог Псковской городской агломерации. На эти цели направлено более 3,6 млрд рублей.