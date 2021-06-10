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Владимир Папорт прокомментировал «гуляющую» разметку на Инженерной

Начальник ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт прокомментировал «гуляющую» разметку на улице Инженерной в Пскове. Во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове он рассказал о массе нареканий в адрес дорожных подрядчиков.

Все недочеты, по словам гостя студии, разбирались на недавнем совещании в администрации Пскова. Подрядчику поставлены конкретные сроки для устранения недостатков.

Он привел в пример разметку на улице Инженерной на участке между улицами Алтаева и Звездной, нанесенную пластиком на битумную пленку. «Она поползла по всей проезжей части, это несоблюдение норм и правил нанесения дорожной разметки. В свое время в журнале "Крокодил" была рубрика "Тяп-ляп"», - сказал Владимир Папорт. По его словам, пример двойной сплошной которая самостоятельно «гуляла по проезжей части» достоин данной рубрики.