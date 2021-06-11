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Дублер на улице Инженерной в Пскове закроют для транспорта 16 и 17 июня

Дублер на улице Инженерной закрывается в связи с проведением ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

16 июня движение транспорта по дублеру на участке от улицы Алтаева до проспекта Энтузиастов будет перекрыто с 8.00 до 22.00.

17 июня движение по дублеру на участке от улицы Алтаева до улицы Звездной будет ограничено с 8.00 до 22.00.

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Администрация города просит не парковать машины в указанное время на этих участках и приносит извинения за доставленные неудобства.