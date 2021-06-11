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В Пскове рассмотрят возможность восстановления упраздненных переходов

Ни один пешеходный переход в Пскове не ликвидировался по индивидуальному решению. Об этом заявил глава администрации города Александр Братчиков 15 июня на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Псковской городской Дмитрий Пермяков («Яблоко») предложил комиссии отменить все решения о ликвидации пешеходных переходов, принятые в 2019-2020 годах. Председатель комиссии, глава администрации Пскова сообщил, что он против пересмотра решений, которые принимались не единолично, а комиссией, после обсуждения.

Дмитрий Пермяков уточнил, что речь идет о каждом переходе. Он не согласился с Александром Братчиковым и заявил, что решение по переходу у здания Центробанка на Октябрьском проспекте, 8 принималось без участия комиссии. Ему напомнили, что данный вопрос рассматривался ранее, когда Дмитрий Пермяков еще не был членом комиссии. Переход было решено убрать после установки светофора у дома №14 по Октябрьскому проспекту.

После обсуждения некоторые члены комиссии высказались за возможность возвращения к ранее принятым решениям. Депутат Григорий Стороненков («Единая Россия») высказал мнение, что в этом может быть рациональное зерно.

Его коллега по городской Думе Федор Постнов отметил, что все решения принимаются с учетом мнения ГИБДД. Однако, всегда необходимо думать об инвалидах-колясочниках - сколько лишних метров придется проехать на ручной коляске.

Начальник ОГИБДД по городу Пскову Владимир Папорт сообщил, что в повторном рассмотрении вопроса может быть здравое зерно. По его словам, восстановить в прежнем виде переходы – безрассудство. «Готовы рассмотреть, что предлагает депутатский корпус, собрать рабочую группу и принять решение, стоит ли эти вопросы рассматривать на комиссии», - предложил он.

По предложению ГИБДД создана рабочая группа для повторного рассмотрения решений об упразднении переходов.