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ГИБДД предложила закрыть вопрос с небезопасными пешеходными переходами в Пскове

Госавтоинспекция предложила закрыть вопрос с небезопасными пешеходными переходами в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 15 июня на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт предложил составить план-график по приведению в порядок пешеходных переходов. До 31 декабря 2022 года предлагается поэтапно убрать либо установить светофоры в 37 местах.

В первую очередь, предлагается ликвидировать переходы:

— на Октябрьском проспекте, в районе пересечения с улицей Вокзальной;

— у дома №1 на проспекте Энтузиастов;

— на Крестовском шоссе, в районе пересечения с Островским переулком;

На следующих пешеходных переходах в ГИБДД предлагают установить светофоры:

— у дома №9 на улице Советской;

— на Октябрьском проспекте, в районе пересечения с Иркутским переулком;

— на Рижском проспекте, в районе пересечения с улицей Печорской;

— у дома №18 на улице Инженерной;

— у дома №32 на улице Коммунальной, вблизи четвертой школы;

— на проспекте Энтузиастов, у пересечения с Сиреневым бульваром.

Комиссия обсудила возможность упразднения перехода через Октябрьский проспект у перехода с улицей Вокзальной. Ряд членов комиссии выступил против такого решения из-за востребованности перехода, а также из-за того, что многие водители разгоняются при движении с Крестовского шоссе.

После обсуждения глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил принять предложение об упразднении переходов к сведению. Комиссия не голосовала за или против.

Решено, что управление городского хозяйства рассмотрит вопрос об установке светофоров в предложенных местах. Также в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области направят предложение об установке новой камеры фотовидеофиксации в районе улицы Вокзальной.