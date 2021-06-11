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АвтоМир / Дороги

В Пскове может измениться схема движения транспорта на улице Советской

15.06.2021 20:32|ПсковКомментариев: 0

В Пскове могут изменить схему движения транспорта на улице Советской. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в городскую комиссию по безопасности дорожного движения поступило обращение застройщика.

Предлагается при движении по Советской со стороны улицы Некрасова в сторону детского парка разрешить поворот налево напротив музыкальной школы. Сейчас там сплошная линия разметки.

Кроме того, застройщик ходатайствовал об установке знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Решение не принято, обращение будет рассмотрено с выездом на место.

Теги: #комиссия по безопасности дорожного движения #улица Советская
Источник: Псковская Лента Новостей
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