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В Пскове может измениться схема движения транспорта на улице Советской

В Пскове могут изменить схему движения транспорта на улице Советской. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в городскую комиссию по безопасности дорожного движения поступило обращение застройщика.

Предлагается при движении по Советской со стороны улицы Некрасова в сторону детского парка разрешить поворот налево напротив музыкальной школы. Сейчас там сплошная линия разметки.

Кроме того, застройщик ходатайствовал об установке знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Решение не принято, обращение будет рассмотрено с выездом на место.