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Установить «лежачего полицейского» решили в Хлебном проезде в Пскове

Установить искусственную дорожную неровность решили в Хлебном проезде в городе Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленте Новостей, такое решение приняла 15 июня городская комиссия по безопасности дорожного движения.

В связи с увеличением потока транспорта решено ограничить скорость движения. Участники комиссии отметили, что сейчас через проезд объезжают ремонтируемый участок улицы Инженерной.

Руководитель ГИБДД города Пскова Владимир Папорт сообщил, что не видит необходимости в ограничении из-за узкой ширины дороги, поскольку там все равно не разогнаться. Глава администрации Пскова Александр Братчиков не согласился с ним. Сити-менеджер отметил, что каждый день видит, как «гоняют» в Хлебном проезде.

Комиссия поддержала установку искусственной дорожной неровности.