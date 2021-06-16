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В Пушкинских Горах дорожная обочина исчезла де-юре

Нарушения в деятельности администрации городского поселения «Пушкиногорье» в части безопасности дорожного движения выявила прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

При изучении технического паспорта улицы Больничный городок выяснилось, что в нем сообщается об отсутствии обочин, в то время как фактически обочины у дороги есть. «Администрация поселения не принимала мер к внесению изменений в технический паспорт улицы», - отметили в надзорном ведомстве..

В связи с этим прокурор района внес в адрес главы администрации представление об исправлении ошибок, которое сейчас находится в стадии рассмотрения.