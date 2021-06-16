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«Опечатку» на дороге в Псковской области устранили после замечания в соцсети

«Опечатку» на восьмом километре дороги Великие Луки — Новосокольники оперативно устранили за счет средств подрядчика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: группа «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Сегодня, 16 июня, в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографии некорректно нанесенного на дорожное покрытие дублирующего знака о предстоящем повороте.

«В любой работе бывают ошибки. Но ведь такая "опечатка" для кого-то может стать фатальной. Большинство водителей смотрит на знаки, конечно, но это может сбить с толку в ночное время. На этом повороте уже было несколько смертельных ДТП. Будьте внимательны!» - написали подписчики группы.

Фото: группа «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

По запросу Псковской Ленты Новостей региональный дорожный комитет оперативно отреагировал на ситуацию. В комитете сообщили, что подрядная организация по нанесению дорожной разметки ошибочно нанесла неверный дублирующий знак на проезжую часть.

«Недочет оперативно устранен за счет финансовых средств подрядчика. ГБУ ПО "Псковавтодор" благодарит жителей за бдительность и своевременный сигнал!» - добавили в комитете.