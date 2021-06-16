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В Псковском районе выровняли асфальтовое покрытие дороги на Кебь

Устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия выполнили на объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» Псковской области — дороги от федеральной трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков (Р-56) до садоводческого товарищества «Кебь» в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Для этого использовали более 4 тысяч тонн асфальтобетонной смеси типа А16НТ на граните, что соответствует новому ГОСТу по асфальтобетонным смесям.

Кроме того, рабочие расчистили 4 га полосы отвода от кустарника и деревьев, произвели замену крайних звеньев на 4 водопропускных трубах. Продолжаются работы по обустройству остановочных площадок, планировке откосов и кюветов, устройству водоотводных канав.

После укладки верхнего слоя покрытия проезжей части дорожники приступят к восстановлению съездов, укреплению обочин песчано-гравийной смесью. Бровку засеют травой, а на автобусных остановках установят автопавильоны, скамейки и урны.

Ремонтом дороги длиной около 5 км занимается ГБУ ПО «Псковавтодор» в рамках госзадания. Стоимость работ оценивают в сумму около 70 млн рублей. Средства на эти цели выделены из областного бюджета.

Добавим, что до 1 декабря «Псковавтодор» приведет в порядок еще 4 объекта по нацпроекту: более 14 км трассы Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком и Локнянском районах, свыше 9 км трассы Остров – Новоржев в Новоржевском районе, 2,2 км дороги, ведущей к причалу на реке Толба в Псковском районе, и 7,3 км автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Псковском районе.