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Псковичи обсуждают новую плитку на перекрестке Максима Горького - Коммунальная

Новая плитка на перекрестке улиц Максима Горького и Коммунальной в Пскове вызвала бурную дискуссию в соцсетях. Фотографии процесса укладки плитки накануне выложил один из подписчиков сообщества «Контроль. Псков» в Фейсбуке.

Фото: сообщество «Контроль. Псков» в социальной сети «Фейсбук»

«Перекресток Коммунальной и Максима Горького. Обычные 100 метров обычного заурядного тротуара. Далеко не центр города. И даже не общественное место. Рабочие выкладывают тротуар плиткой или камнем. Вопрос к администрации, и, может быть, специалисты знают, насколько плитка дороже обычного асфальта, какая необходимость использовать в данном месте камень или плитку вместо асфальта», - написал он.

Подписчики сообщества оставляют под данным постом множество комментариев. Одни не понимают смысла этого «плиточного безумия, тем более что уборка осуществляется трактором и плитка разрушается очень быстро», а другие одобрительно высказываются по поводу укладки такой плитки на перекрестке, говоря о ее долговечности на примере использования в других городах. Еще одно преимущество, которое подметили подписчики группы, - такую плитку удобнее разобрать и собрать, если нужно отремонтировать сети под ней. Кроме того, «асфальт - это постоянные лужи и грязь», а под плитку вода уходит очень быстро.

Положительно оценила укладку большой плитки и псковичка, проживающая в микрорайоне ближнего Завеличья. «А мне нравится, что на моей улице делают такие красивые тротуары. Сколько лет там этот асфальт разваливался и не было ремонта, особенно ближе к Четырем углам», - заметила она.