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Движение транспорта на улице Максима Горького в Пскове закроют на две недели

Движение автотранспорта на улице Максима Горького в Пскове, на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной, закроют с 21 июня по 4 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Движение запретят из-за проведения ремонтных работ на указанном участке дороге.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок. «Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в пресс-службе администрации.