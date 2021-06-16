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АвтоМир / Дороги

На дороге Псков – Писковичи – Муровицы восстанавливают укрепленную часть обочин

18.06.2021 12:47|ПсковКомментариев: 0

Подрядная организация по ремонту региональной автодороги Псков – Писковичи – Муровицы занимается восстановлением укрепленных обочин. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Укрепленная обочина - это часть обочины со стороны дорожной одежды, которая имеет ту же конструкцию, что и дорога. Она предназначена для защиты от разрушения кромки проезжей части и допускает заезд на нее транспортных средств. На сегодня этот вид работ выполнен на протяжении 2,8 км.

Ранее дорожники произвели расчистку полосы отвода: спилили 67 деревьев, мешающих обзору, и вырубили кустарник. Кроме того, отремонтировано 5 водопропускных труб, сделано основание из песка и щебня на двух автобусных остановках, установлен новый бортовой камень. На проезжей части проведено фрезерование изношенного асфальта на участке длиной 3,8 км.

Подрядчику предстоит уложить новое покрытие из современных асфальтобетонных смесей, предотвращающих колейность. Будет уложено два слоя асфальта: выравнивающий и верхний. Гравийную часть обочин укрепят с добавлением нового материала - смеси песка, гравия и щебня. На автобусных остановках установят автопавильоны, скамейки и урны, вдоль дороги заменят барьерное ограждение. Разметку нанесут термопластиком со светоотражающими элементами.

В общей сложности в нормативное состояние приведут 7,2 км дороги от деревни Хотицы в сторону населенного пункта Муровицы Псковского района. Объект – социально значимый: с одной стороны дороги находятся Писковская средняя общеобразовательная школа и детский сад «Рябинушка», с другой – культурно-досуговый центр и спортивно-оздоровительный комплекс.

Контракт на сумму около 105 млн рублей заключен между ГБУ ПО «Псковавтодор» и ООО «ДорСтройСервис». Средства на дорожные работы выделены из регионального бюджета. Срок исполнения - 17 августа.

Теги: #ремонт дорог #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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