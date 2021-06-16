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АвтоМир / Дороги

Несколько видов работ проводят на дороге Пушкинские Горы – Локня

18.06.2021 17:40|ПсковКомментариев: 0

ГБУ ПО «Псковавтодор» продолжает приводить в нормативное состояние автомобильную дорогу Пушкинские Горы – Локня. В этом году дорожники работают на участке с 69-го по 84-й км, который проходит по Бежаницкому и Локнянскому районам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В зону ремонта попадают населенные пункты Иваново, Фишнево, Утехино, Гришино, Дрехово. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность участка ремонта составляет 14,3 км. На объекте параллельно ведут несколько видов работ: фрезерование изношенного покрытия, укладку выравнивающего слоя покрытия, ремонт водопропускных труб, автобусных остановок.

На сегодня старый асфальт срезали на участке длиной 9,4 км. Это более 65% от плана. Кроме того, выполнили устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на отрезке протяженностью 7,6 км. Для этих целей было использовано более 5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси А16НТ на граните, что соответствует новому ГОСТу.

Ведомость работ также включает укладку верхнего слоя асфальтобетона, укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью, ремонт съездов и другие виды работ. Также будет обновлен мост через реку Локня на 80-ом км дороги. Этим займется подрядная организация ООО «Реал».

Все работы планируют завершить до 1 декабря. Стоимость ремонта составляет около 207 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Напомним, в 2020 году Псковавтодор восстановил отрезок трассы Пушкинские Горы — Локня в Бежаницком районе длиной более 12 км.

Теги: #локнянский район #Бежаницкий район #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству #национальные проекты #БКАД
Источник: Псковская Лента Новостей
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