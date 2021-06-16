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Власти планируют направить средства на ремонт моста в псковской деревне Сидорово

Власти планируют направить средства на ремонт моста через реку Зарезницу в деревне Сидорово Псковского района. Об этом сообщается на сайте губернатора региона.

Фото: губернатор60.рф

Решить вопрос о неотложном ремонте переправы попросил местный житель. По его словам, под угрозу ставиться безопасность людей. «Поддерживать мост своими силами дальше не имеет смысла и возможностей. Ремонт не требует больших финансовых затрат», - отметил он.

Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин сообщил, что по информации, предоставленной администрацией Псковского района, ориентировочная стоимость ремонтных работ деревянного настила мостового сооружения в деревне Сидорово составляет 800 тысяч рублей.

«В настоящее время рассматривается возможность выделения дополнительных средств из областного бюджета на работы по ремонту данного объекта», - добавил председатель комитета.