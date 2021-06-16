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В Гдове отремонтируют дорогу в переулке за 3,4 млн рублей

В Гдове выполнят ремонт участка автомобильной дороги в Поличенском переулке. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ремонт выполняется на участке от улицы Печатникова до дома 17 в переулке Поличенский.

Заказчик администрация городского поселения «Гдов». Начальная цена - 3 млн 420 тыс. 961,20 руб. Цена может уменьшиться в ходе торгов. Заявки на участие в них принимают до 24 июня.

Площадь ремонтируемого покрытия – 1872 кв. метров.

Окончание выполнения работ - до 31 ноября 2021 года. Срок гарантийных обязательств составляет 6 лет.