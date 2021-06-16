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В Пскове из-за жары стали чаще поливать улицы

С наступлением жаркой погоды ООО «СитиИнвестГрупп» увеличил частоту полива улиц в Пскове. За выходные подрядчик, ответственный за содержание улично-дорожной сети Запсковья и Завеличья, выполнил 7 циклов полива дорог первой и второй группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Поливают дороги, когда температура воздуха поднимается выше 25 градусов. Эта мера помогает снизить температуру асфальтового покрытия, что предотвращает его размягчение и повреждение колёсами автотранспорта. В жару асфальт нагревается, и образуются колеи, повреждается покрытие. Чтобы предотвратить это, покрытие охлаждают посредством полива водой. Если дорожное покрытие своевременно поливать и не давать перегреваться, то срок его службы значительно продлевается.

В отличие от мойки, предназначенной для очистки дорог, поливка улиц производится с целью охлаждения дорожного покрытия в жаркую погоду, а также для полива придорожного газона. Кроме того, мойку производят в ночное или раннее утреннее время, а поливку осуществляют в самый жаркий период. При поливке расход воды гораздо меньше, сток ее в водосборную канализацию не допускается, вся она идет на увлажнение дорожного покрытия и газонов. При поливке захватывается более широкая зона – 16-20 метров, так как струя направляется не на дорожное полотно, как при мойке, а на высоту до 1-1,2 метра.