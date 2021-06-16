По нацпроекту «БКАД» в Псковском районе отремонтируют 4 дороги

В 2021 году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» в Псковском районе будет произведен ремонт дорожного полотна на 4 дорогах регионального значения ГБУ ПО «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД по Псковскому району.
Ремонтироваться будут участки дорог:
В ходе работ будет произведен полный ремонт асфальтобетонного покрытия, ремонт автобусных остановок, устройство обочин.
На дорогах муниципального значения в рамках данного проекта будет произведен ремонт дорожного полотна на улице Механизаторов в д. Ершово, а также д. Подосье-Заровенье с 0+905 по 1+340км.
Добавим, полное ограничение движения транспорта на ремонтируемых участках не планируется.