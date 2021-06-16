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Подрядчик привел в порядок 10 км разбитой дороги в Самолву

Разбитую дорогу в деревню Самолва Гдовского района приводят в порядок, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. На участке ежедневно работают 11-12 самосвалов, 4 автогрейдера, 2 катка и погрузчик.

Как отметил подрядчик, уже уложено больше 11 тысяч тонн щебня, 3,5 тысяч тонн асфальтовой крошки и 900 тонн песчано-гравийной смеси.

Протяженность разбитого участка дороги - 26 км. Уже отсыпано новым материалом 10 км. Работы продолжаются каждый день, ежедневно подрядчик приводит в порядок около 0,5 км дороги.