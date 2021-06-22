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Суд не нашел оснований признавать незаконной победу на аукционе по капремонту моста в Пскове

Апелляционный суд не нашел оснований для признания победителя аукциона на капремонт моста через реку Милевка в Пскове несоответствующим требованиям закона. Об этом сообщает официальный Telegram-канал УФАС Псковской области.

Ранее ООО «Автомобильные дороги Пскова» пожаловалось в УФАС на то, что ООО «СтройБалтПроект» выиграло аукцион незаконно, представив контракты, подтверждающие опыт компании, с фальсифицированными данными. Однако, изучив документы, у управления и судов двух инстанций сомнений относительно документов не возникло, отметили в ведомстве.

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«Мы внимательно следим за тем, чтобы торги были конкурентными, справедливыми, особенно такие важные, как капремонт дорог и инфраструктурных объектов. Ведь в них вкладываются большие бюджетные средства, и время работ ограниченно сезонностью. Поэтому всегда тщательно все проверяем и пресекаем попытки конкурентов необоснованно дискредитировать результаты торгов», - добавили в ведомстве.