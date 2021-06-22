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В Палкинском районе идут активные дорожные работы по нацпроекту

В Палкинском районе, который входит в Псковскую городскую агломерацию, идут активные дорожные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В этом году в муниципалитете ремонтируют два объекта общей протяженностью около 5 км: два участка дороги Воронино - Гриханиха и отрезок дороги Рубцово – Амосово, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На участке дороги Воронино – Гриханиха длиной 1,7 км, который примыкает к федеральной трассе Р-23 и проходит через деревню Воронино в сторону населенного пункта Еремино, выкорчеван кустарник и прочищены водопропускные трубы. Более 1 тысячи квадратных метров отсыпано щебнем и отсевом, идет укладка выравнивающего слоя покрытия. Для этих целей уже использовано более 150 тонн асфальтобетонной смеси.

На втором отрезке длиной 445 метров, который ведет к деревне Вернявино, уже уложено два слоя асфальта: нижний и верхний. Заказчик проверяет качество нового асфальтобетонного покрытия. Впереди укрепление обочин песчано-гравийной смесью и установка дорожных знаков.

На участке дороги Рубцово - Амосово длиной около 3 км, от деревни Захонье в сторону населенного пункта Анскино, отремонтированы водопропускные трубы. На площади около 12 тысяч квадратных метров выполнено устройство покрытия из песчано-гравийно-щебеночной смеси. Продолжаются работы на автобусной остановке: подрядчик восстанавливает заездной карман и устанавливает бортовой камень. Дорожки и тротуары будут заасфальтированы, а на остановке появится автопавильон. Кроме того, идут работы в полосе отвода: здесь вырубают кустарник.

Работы по контракту с администрацией Палкинского района выполняет ООО «УДС Псков». Общая стоимость ремонта составляет более 17 млн рублей, которые выделены из федерального и областного бюджетов. Срок исполнения контракта – 19 июля.

Оба объекта относятся к V категории дорог, имеют по одной полосе движения. Ширина проезжей части варьируется от 4 до 5 метров, обочин – от 1 до 3 м. Гарантия на верхний слой асфальтобетонного покрытия составит 4 года, на верхний слой песчано-гравийного покрытия и укрепление обочин – 3 года.

Всего в этом году благодаря нацпроекту в Псковской городской агломерации приведут в нормативное состояние около 19 км дорог местного значения. На эти цели направлено около 520 млн рублей. В агломерацию входят Псков, Псковский, Печорский, Палкинский и Островский районы. В последнем уже завершились работы по дорожному нацпроекту.