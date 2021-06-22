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В Пскове исправят «пьяную разметку» на Октябрьском проспекте

«Пьяная разметка» появилась на Октябрьском проспекте в Пскове. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

«Уважаемые псковичи, это ошибка подрядной организации, которая выполняет работы по нанесению разметки в городе Пскове. Данные работы не приняты и нарушения будут устранены», - написал Борис Елкин.

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Добавим, работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в Пскове выполняет ООО «Траектория». Стоимость муниципального контракта - 29 млн 192 тыс. 978,13 руб.