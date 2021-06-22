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Губернатор проинспектировал качество ремонта улицы Чудской в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал ремонт улицы Чудской в Пскове сегодня, 23 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Здесь по качеству у нас все в порядке, мы залили бетонные смеси. Сейчас стоит жаркая погода, это не очень хорошо, поскольку асфальт долго высыхает. Ряд работ из-за этого пришлось перенести с сегодняшнего дня на завтра, когда будет не так жарко», - рассказал председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Председатель комитета подчеркнул, что проезжая часть на улице Чудской - первоочередной объект, ведь по ней движется грузовой транспорт из Прибалтики.

Губернатор остался доволен качеством выполненных работ, поблагодарил подрядчика и уточнил, какие еще городские объекты он ремонтирует.

По словам подрядчика, он занимается ремонтом еще 4 объектов, среди которых улица Кузбасской Дивизии и дорога Псков - Писковичи - Муровицы. «Все работы мы без проблем завершим в срок», - добавил он.

Губернатор ответил, что исполнителя контракта необходимо отметить за отличную работу. Борис Елкин подчеркнул, что это обязательно будет сделано в рамках поведения итогов года.