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АвтоМир / Дороги

Губернатор проконтролировал работы по ремонту улицы Поземского в Пскове

23.06.2021 11:54|ПсковКомментариев: 3

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил ход работ на улице Леона Поземского в Пскове сегодня, 23 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона отметил, что до сих пор не везде доделан асфальт. 

«Мы отправили образцы асфальта в лабораторию для улучшения качества», - отметил подрядчик.

«Вы полгода назад должны были закончить этот участок. Теперь вы потеряете в финансировании. Это не потому, что вас не любим, таковы общие условия для подрядчиков. Вы выполняете неприбыльные проекты. Вы часто все делаете наугад, тратите большие средства на материалы, технику, работу людей, а принять дороги в итоге мы не можем», - констатировал губернатор.

Подрядчик пообещал адекватно реагировать, исправлять ошибки в работе и завершить укладку асфальта в ближайшие дни с новыми фильтрами. 

Подрядчик добавил, что на объекте тяжело производить стыковку канализационных колодцев, ведь все они устанавливаются в разное время и часто смещаются на 10-20 сантиметров. 

 

Губернатор поинтересовался, когда будет сдан ближайший сквер. «Сегодня завершаем работы, сдать можем хоть завтра», - ответил подрядчик.

«Завтра вы не сдадите. Вы еще не благоустроили территорию около моста!» - заметил глава администрации города Александр Братчиков.

По словам исполнителя работ, для окончания благоустройства необходимо только привезти землю. 

Михаил Ведерников призвал сдать объект на следующей неделе. «Надо, чтобы горожане могли парком пользоваться. Вы должны были это еще в прошлом августе сделать», - подчеркнул он.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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