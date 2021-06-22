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Михаил Ведерников оценил реконструкцию перекрестка Инженерная - Индустриальная в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проверил ход реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове сегодня, 23 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что работы ведутся успешно, уже устранили недочеты, ставшие причиной затопления дороги.

«Разметка сделана из пластика и сейчас просто грязная. С соседнего участка дороги, где залит свежий черный асфальт, на нее летит битум. Мы ее отмоем и покрасим заново», - продолжил Борис Елкин.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что вдоль дороги высадили кусты, их сейчас поливают городские службы и ждут осени, чтобы посмотреть, приживутся ли они.

Борис Елкин добавил, что по завершении этого ремонта планируется усилить реконструкцию Октябрьского проспекта.

Глава региона остался доволен выполненными работами на перекрестке Инженерная - Индустриальная.