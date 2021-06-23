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Один из самых крупных объектов дорожного нацпроекта в Пскове сдали досрочно

На два месяца раньше срока введен в эксплуатацию один из самых крупных объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пскове – улица Чудская. Срок исполнения контракта был назначен на 31 августа, однако уже 23 июня дорогу осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников и поблагодарил подрядчика за работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

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Улица Чудская относится к I категории дорог, имеет от 4 до 8 полос движения, ширина проезжей части на отдельных участках достигает 25,5 метров. Магистраль связывает районы Завеличья и Запсковья и обеспечивает выезд на региональную трассу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье. На улице Чудской расположен социальный объект – Наркологический диспансер Псковской области.

Дорога приведена в нормативное состояние на всем ее протяжении - от моста имени Александра Невского до улицы Поземского. Это около 1,6 км дорожного полотна. На проезжей части площадью свыше 44 тыс кв. м выполнено фрезерование изношенного асфальта, укладка выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонных смесей по новому ГОСТу. Установлено более 3 км бортового камня, отремонтированы посадочные площадки на 5 автобусных остановках. Кроме того, устроено 2,5 км технического прохода из тротуарной плитки и бортового камня. Эта практика применяется в Пскове последние два года. Технический проход препятствует попаданию земли на проезжую часть. В зеленой зоне посеяна газонная трава и высажено 1330 кустов многолетнего кизильника в качестве живой изгороди.

В работах было задействовано до 50 человек, включая водителей самосвалов и механизаторов, дорожных рабочих, и около 40 единиц техники.

Так как в дневное время проезжая часть сильно загружена автотранспортом, было принято решение проводить основные работы по укладке асфальта в ночное время, что значительно уменьшило дискомфорт для горожан и облегчило работу подрядчику. Для этого потребовалось пять ночей. В ночную смену наносили и разметку. Она выполнена из прочного термопластика с добавлением светоотражающих частиц.

Стоит отметить, что во время ремонта и в дневное время всегда сохранялось двустороннее движение по дороге: по двум полосам в каждую сторону в широкой части ремонтируемого участка и по одной полосе в каждую сторону на 4-полосном участке магистрали.

Заказчиком ремонта выступило Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, подрядной организацией – ООО «ДорСтройСервис». Стоимость работ составила около 88 млн рублей. Финансирование осуществляется из федерального бюджета. Гарантия на верхний слой покрытия - 4 года, бортовой камень – 2 года, термопластик - 1 год.

Всего в этом году в рамках нацпроекта в областном центре приводят в порядок 10 объектов: 7 улиц (Инженерная, Бастионная, Чудская, Алтаева, Трохина, Кузбасской Дивизии, Октябрьский проспект) и три площади (Октябрьская, Ленина и Победы).