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АвтоМир / Дороги

Псковавтодор выровнял участок Гдовской трассы в Псковском районе

24.06.2021 20:55|ПсковКомментариев: 0

«Псковавтодор» продолжает ремонтные работы на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На одном из таких объектов – трассе Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье – выполнено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Для этого рабочие использовали 5,8 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. Кроме того закончили ремонт 3 водопропускных труб.

Проведение работ также предусматривает планировку откосов насыпи и дна кюветов, расчистку полосы отвода от кустарника и деревьев, восстановление укрепленных обочин, устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин песчано-гравийной смесью и асфальтогранулятом. Срок окончания ремонта наметили на 1 декабря.

Также «Псковавтодор» приводит в порядок участок дороги длиной 7,3 км, который проходит через деревни Заклинье, Грядище и Середка. В последнем расположена Середкинская средняя общеобразовательная школа, в которой обучаются более 240 детей. Особое внимание при ремонте этого объекта подрядчик уделяет безопасности дорожного движения. Так, в 2019 году благодаря нацпроекту возле школы обустроили безопасный пешеходный переход: установили импульсный светофор, пешеходное ограждение, дорожные знаки на светоотражающей основе. В прошлом году у школы также появилось освещение, а на проезжей части – шумовые полосы. Сейчас дорожники ведут работы по обустройству автобусных остановок, которых раньше не было.

В этом году подрядчики также ремонтируют два участка трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе общей протяженностью 22,2 км. Таким образом, в 2021 году до норматива доведут 29,5 км, добавили в комитете.

Благодаря нацпроекту в планах администрации области – обновить автодорогу длиной более 140 км на всем ее протяжении по территории Псковской области к 2024 году.

Теги: #ремонт дорог #псковский район #национальные проекты #Безопасные дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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