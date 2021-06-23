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Движение транспорта на улице Алтаева в Пскове закроют 26 июня

Движение транспорта на улице Алтаева в Пскове закроют 26 июня с 8.00 до 20.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение движения связано с проведением работ по укладке верхнего слоя асфальта. Отмечается, что сроки работ могут скорректировать с учетом погодных условий.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.