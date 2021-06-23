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Федеральная трасса Великие Луки – Невель заблокирована на протяжении 15 км

Федеральная трасса Великие Луки – Невель в Великолукском районе заблокирована на протяжении 15 км в результате неблагоприятного погодного явления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Над устранением последствий урагана работают 22 человека и 5 единиц техники, обслуживающей дорогу организации - ООО «Автомобильные дороги Пскова». Работы по расчистке трассы от поваленных деревьев планируется проводить и ночью, до полного освобождения пути.

Кроме того, последствия стихии ликвидируют и на федеральной трассе А-122 Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки на участке со 290-го по 300-й км. По предварительным оценкам, здесь повалено около 50 деревьев.

Специалисты также выехали на региональную дорогу Ольша - Велиж - Усвяты - Невель, которая тоже пострадала от урагана. Информация по объему завалов уточняется.

Стихия обрушилась и на город Великие Луки. Приостановлено движение общественного транспорта. На месте работают сотрудники коммунальных служб и МЧС.

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«Вниманию автолюбителей: в случае возникновения чрезвычайной ситуации на дорогах звонить в диспетчерскую службу ООО "АДП" по телефону: +79113771214, либо в круглосуточную диспетчерскую службу ГБУ ПО "Псковавтодор" по телефонам: +78112298808, +79113904039», - добавили в комитете.