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Еще 10 тротуаров отремонтируют в Великих Луках в этом году

Еще 10 тротуаров планируют отремонтировать в Великих Луках в этом году. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«В этом году планируется ремонт еще 10 тротуаров, причем три из них на улице Новоселенинской (от переезда Лазавицкого вдоль гаражей), улице Революционной (от улицы Щорса до улицы Манежной) и на улице Глинки (от улицы Дружбы до улицы Тургенева) уже сделаны», - рассказал он.

Николай Козловский подчеркнул, что ремонт тротуаров в городе ведется постоянно на плановой основе. «Так, в прошлом году было отремонтировано 11 тротуаров, два из которых – внутриквартальные», - добавил он.