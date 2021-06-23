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Всю ночь устраняли завалы деревьев на дорогах в 10 районах Псковской области

Работы по устранению завалов на дорогах в 10 районах Псковской области, образовавшихся в результате урагана 25 июня, продолжались всю ночь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйства Псковской области, по состоянию на утро 26 июня все дороги расчищены, убрано около 640 поваленных деревьев.

Силами ГБУ ПО «Псковавтодор» расчистка проводилась на региональных дорогах в Великолукском, Невельском, Бежаницком, Новоржевском, Пушкиногорском, Опочецком, Красногородском и Гдовском районах. По всем дорогам проезд обеспечен, устраняются порубочные древесные остатки с обочин.

На федеральных и части региональных дорог на юге области (Великие Луки - Невель, Шимск - Старая Русса - Локня - Великие Луки, Ольша - Велиж - Усвяты - Невель) работала подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова». В общей сложности завалы ликвидированы на 65 км дорог. Убрано около 400 деревьев. Продолжается расчистка обочин.

В случае заторов или чрезвычайных ситуаций на дорогах можно звонить в круглосуточную диспетчерскую службу ГБУ ПО "Псковавтодор" по телефонам: +7(8112)29-88-08, +79113904039 или в диспетчерскую службу ООО «АДП» по телефону: +79113771214.