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Насколько успешно в Псковской области реализуется проект «Безопасные и качественные автодороги»? – тема обсуждения в пресс-центре

В Псковской области продолжается реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Насколько успешно идет реализация проектов БКАД в Пскове? Есть ли у подрядчиков сложности с материалами? Насколько мешает реализации проекта ситуация, когда у одного подрядчика несколько объектов? Каково соотношение расходов на содержание дорог и на их ремонт? Насколько достаточны нормативы на содержание грунтовых дорог в муниципалитетах?

На эти и другие вопросы будут искать ответы во вторник, 29 июня в пресс-центре Псковской Ленты Новостей на «круглом столе» «Проект «Безопасные и качественные дороги» и всё, что остаётся за его рамками». В обсуждении участвуют:

- Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов;

- Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов;

- Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин;

- Глава администрации Пскова Александр Братчиков;

- Заместитель директора «СпецДор 60» Владимир Кузь.

Начало мероприятия в 15.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: redaktor@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.