АвтоМир / Дороги

В Пскове отремонтировали улицу Бастионную

Ремонтные работы завершились на улице Бастионной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, сегодня состоялась приемка объекта, контракт исполнен в срок и «с должным качеством».

Дорогу привели в нормативное состояние от улицы Вокзальной до улицы Заводской. Протяженность участка - 562 метра. «Это социально важный объект: здесь расположено несколько образовательных учреждений: детский сад №23 «Березка», Коррекционная школа №4, Общеобразовательная средняя школа №47 и детский сад №18 «Солнышко»», - рассказали в пресс-службе.

Подрядная организация - ООО «СпецТрансСервис» - демонтировала на проезжей части старые бортовые камни, выполнила фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, провела работы по обустройству пешеходной зоны, заменила старые колодцы и люки. Затем установили новые бортовые камни и уложили асфальт. В завершении благоустроили зеленую зону и нанесли разметку.

Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова. Сумма контракта составляет 13,6 млн рублей. Средства на ремонт дороги направили из федерального и областного бюджетов.

Дорога ремонтировалась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».