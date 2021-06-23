←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему нужно менять резину сейчас?
в МРЭО Живая очередь
Правила замены масла
Кто на чем экономит при обслуживании?
Какой автомобиль надежнее?
Как не запустить автомобиль
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Все ограничения движения
Чем опасен дождь для авто
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
Остановку? Да пусть переносят
ещё Дороги 23.06.2021 14:231 Один из самых крупных объектов дорожного нацпроекта в Пскове сдали досрочно 01.07.2021 17:140 В Пскове отремонтировали улицу Бастионную 01.07.2021 11:560 На участке капремонта трассы Р-23 в Псковской области уложили 95% верхнего слоя асфальта 30.06.2021 17:004 Те, кто построил дороги плохо, должны их и обслуживать — Путин 29.06.2021 22:482 Александр Котов поддержал инициативу о замене люков в рамках текущего дорожного ремонта 29.06.2021 22:271 Дорога на гдовскую Самолву изначально была отсыпана песком мелкой фракции - псковский дорожник
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В Пскове отремонтировали улицу Бастионную

01.07.2021 17:14|ПсковКомментариев: 0

Ремонтные работы завершились на улице Бастионной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, сегодня состоялась приемка объекта, контракт исполнен в срок и «с должным качеством».

Дорогу привели в нормативное состояние от улицы Вокзальной до улицы Заводской. Протяженность участка - 562 метра. «Это социально важный объект: здесь расположено несколько образовательных учреждений: детский сад №23 «Березка», Коррекционная школа №4, Общеобразовательная средняя школа №47 и детский сад №18 «Солнышко»», - рассказали в пресс-службе.

Подрядная организация - ООО «СпецТрансСервис» - демонтировала на проезжей части старые бортовые камни, выполнила фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, провела работы по обустройству пешеходной зоны, заменила старые колодцы и люки. Затем установили новые бортовые камни и уложили асфальт. В завершении благоустроили зеленую зону и нанесли разметку.

Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации города Пскова. Сумма контракта составляет 13,6 млн рублей. Средства на ремонт дороги направили из федерального и областного бюджетов.

Дорога ремонтировалась в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Теги: #ремонт дорог #администрация Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 1908 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
01.07.2021, 20:510 Легковой автомобиль столкнулся с фурой на Ленинградском шоссе в Пскове 01.07.2021, 17:140 В Пскове отремонтировали улицу Бастионную 01.07.2021, 17:050 Автомобиль «Ауди» повис на ограждении дороги в Псковском районе. ФОТО 01.07.2021, 15:320 Полиция остановила пьяного водителя «Лэнд Ровера» в Пскове
01.07.2021, 15:021 Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяное вождение 01.07.2021, 14:080 Женщина пострадала при столкновении автомобилей в Великих Луках 01.07.2021, 11:560 На участке капремонта трассы Р-23 в Псковской области уложили 95% верхнего слоя асфальта 01.07.2021, 10:220 Сбитый на улице Звездной пешеход попал в реанимацию. ФОТО
01.07.2021, 08:000 Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей в 2022 году 30.06.2021, 20:510 Названо самое загруженное время работы подразделения МРЭО в Пскове 30.06.2021, 20:231 Пскович пожаловался на прекращение продажи школьных проездных на июль и август 30.06.2021, 17:004 Те, кто построил дороги плохо, должны их и обслуживать — Путин
30.06.2021, 15:560 В Пскове оставленная на парковке автомашина укатилась и устроила ДТП. ФОТО 30.06.2021, 12:512 Полицейская автомашина получила серьезные повреждения в ДТП в Уграде. ФОТО 30.06.2021, 11:520 Полицейская автомашина попала в серьезное ДТП в Уграде, есть пострадавшие 30.06.2021, 11:130 Выезд на встречку «Мерседеса» и столкновение с ВАЗ-2114 в Пскове попали на видео
29.06.2021, 22:482 Александр Котов поддержал инициативу о замене люков в рамках текущего дорожного ремонта 29.06.2021, 22:271 Дорога на гдовскую Самолву изначально была отсыпана песком мелкой фракции - псковский дорожник 29.06.2021, 22:040 ГИБДД напоминает псковичам: тормозной путь поезда составляет 1,5 – 2 километра 29.06.2021, 21:580 Александр Братчиков: Проще сделать один раз и хорошо
29.06.2021, 21:472 Все пострадавшие в ДТП под Печорами находились в отечественном автомобиле. ФОТО 29.06.2021, 21:131 Владимир Кузь: На торгах по ремонту дорог происходит сумасшедшее понижение цены 29.06.2021, 20:462 Александр Котов о дорогах: Ситуация значительно меняется в лучшую сторону 29.06.2021, 19:300 Из-за ралли вводят ограничения движения в нескольких районах Псковской области
29.06.2021, 19:230 Три человека пострадали в столкновении «Вольво» и «Лады» в Печорском районе 29.06.2021, 18:473 Александр Братчиков: Мы прислушиваемся к мнению жителей о ремонте дорог 29.06.2021, 17:325 Люки на Октябрьском проспекте в Пскове отрегулируют после укладки второго слоя асфальта 29.06.2021, 16:545 Власти прокомментировали опасения по обрушению мостов в Пскове
29.06.2021, 16:260 Александр Котов рекомендовал правильно ориентировать дорожные знаки 29.06.2021, 16:085 Андрей Козлов: Одним грейдированием сельским дорогам не помочь 29.06.2021, 15:420 Александр Котов призвал обратить внимание на состояние песчано-гравийных дорог 29.06.2021, 15:200 Необходимо увеличение норматива на содержание и ремонт муниципальных дорог - Александр Котов
29.06.2021, 15:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции по проекту «Безопасные и качественные автодороги» 29.06.2021, 12:220 Движение автомобилей затруднено на Ольгинском мосту в Пскове из-за аварии 29.06.2021, 12:150 Женщина пострадала в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 29.06.2021, 11:521 Брюнетка за рулем: три машины - один сервис
29.06.2021, 10:500 До конца недели дорожники должны выполнить гарантийный ремонт в Пскове 28.06.2021, 18:262 Пенсионер скончался на месте ДТП в Псковском районе 28.06.2021, 17:561 Пьяный днович без водительских прав вновь оказался за рулем автомобиля 28.06.2021, 17:370 Насколько успешно в Псковской области реализуется проект «Безопасные и качественные автодороги»? – тема обсуждения в пресс-центре
28.06.2021, 16:470 «Ситроен» и «Лада» столкнулись в Великих Луках 28.06.2021, 15:540 Полиция остановила пьяную великолучанку за рулем «Нивы» 28.06.2021, 13:230 ŠKODA ценит своих друзей и дорожит дружбой 28.06.2021, 10:200 1908 правонарушений пресекли в Псковской области сотрудники ГИБДД за неделю
28.06.2021, 10:050 Пассажира «Шкоды Октавиа» госпитализировали в результате ДТП в Плюсском районе 28.06.2021, 09:480 Водитель мопеда сбил пешехода на тротуаре в центре Великих Лук. ВИДЕО 27.06.2021, 16:3819 Псковичу разрисовали машину за громкую музыку ночью 27.06.2021, 12:000 Семейный челлендж «Вспоминаем летом ПДД!» проходит в Псковской области
26.06.2021, 21:1611 Владимир Папорт: Нужно объяснить ребенку, что зеленый сигнал светофора не гарантирует безопасности 26.06.2021, 20:452 Пьяный водитель «Ауди» травмировал водителя «шестерки» в Псковском районе 26.06.2021, 20:191 Пьяная петербурженка на автомобиле съехала на кювет под Гдовом 26.06.2021, 19:510 Кондуктор городского автобуса пострадала из-за водителя «Киа» в Пскове
26.06.2021, 16:530 Всю ночь устраняли завалы деревьев на дорогах в 10 районах Псковской области 26.06.2021, 13:510 Стали известны подробности о гибели водителя в столкновении двух «семерок» на трассе Псков - Гдов 26.06.2021, 12:483 Определен поставщик услуги по капитальному ремонту второй части улицы Фабрициуса в Пскове 26.06.2021, 09:580 Пьяный водитель повторно встретился полицейским в Усвятах
26.06.2021, 09:380 Пскович на «Ауди» столкнул с дороги «Фольксваген» под Великими Луками 25.06.2021, 23:000 Еще 10 тротуаров отремонтируют в Великих Луках в этом году 25.06.2021, 21:000 Федеральная трасса Великие Луки – Невель заблокирована на протяжении 15 км 25.06.2021, 18:170 Пассажирка получила переломы при столкновении автомобилей в Куньинском районе
25.06.2021, 17:424 Улицу Коммунальную в Пскове отремонтируют в рамках нацпроекта 25.06.2021, 17:160 Мужчина погиб в результате ДТП в Псковском районе 25.06.2021, 14:410 Движение транспорта на улице Алтаева в Пскове закроют 26 июня 25.06.2021, 14:050 Для авторалли «900 озер» в Псковской области временно закроют участки дорог
25.06.2021, 12:190 Два междугородних автобуса из Пскова и Гдова будут ходить еженедельно 25.06.2021, 09:160 В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД 24.06.2021, 20:550 Псковавтодор выровнял участок Гдовской трассы в Псковском районе 24.06.2021, 19:560 Общественник оценил работу МРЭО ГИБДД Псковской области
24.06.2021, 19:340 Водитель пострадал в столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Печорском районе. ФОТО 24.06.2021, 11:420 Поломки автомобильного кондиционера: кто виноват и что делать? 24.06.2021, 11:023 Автобусы большого класса начнут курсировать в Великих Луках с 1 июля 24.06.2021, 09:390 Фура врезалась в «Дэу Матиз» на трассе в Островском районе
24.06.2021, 09:250 Дорожные работы на улице Алтаева в Пскове вновь перенесли 24.06.2021, 09:210 Водитель ВАЗа врезался в опору ЛЭП в Гдове 23.06.2021, 17:073 Три автомашины столкнулись в Пскове на Рижском проспекте 23.06.2021, 14:231 Один из самых крупных объектов дорожного нацпроекта в Пскове сдали досрочно
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.