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Участок трассы в Печорском районе ремонтируют по нацпроекту

Асфальтовые работы проходят на участке трассы Неелово – Кудина Горы – Печоры в Печорском районе. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация укладывает выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси А16НТ на граните. На сегодня выполнено устройство выравнивающего слоя на протяжении 6 км, что составляет около 80% площади покрытия проезжей части. Ожидается, что этот вид работ будет завершен до конца следующей недели.

Ранее подрядчик расчистил около 3 га полосы отвода от кустарника и деревьев, сформировал водоотводные канавы, отремонтировал две водопропускные трубы. Осталось привести в порядок еще две трубы на съездах, завершить восстановление укрепленной части обочин, отремонтировать автобусные остановки, укрепить обочины и нанести разметку.

Всего будет приведено в нормативное состояние около 8 км: от деревни Кудина Гора до участка, отремонтированного в прошлом году. В зону ремонта попадают населенные пункты Подгорье, Малая и Большая Гверстонь, Сорокино, Лезги.

Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Подрядной организацией — ООО «ДорСтройСервис». Сумма контракта составляет более 110 млн рублей. Средства на ремонт направлены из областного бюджета. Работы должны завершиться до 10 августа.

Автомобильная дорога Неелово — Кудина Гора – Печоры относится к IV категории, ее протяженность — 37,791 км. Из них более 12 км уже отремонтировано в 2019-2020 годах. Трасса проходит по Псковскому и Печорскому районам и является альтернативой платной региональной дороге Граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск, которая также вошла в нацпроект БКД и будет доведена до норматива до конца 2023 года.