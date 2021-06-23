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Проспект Ленина планируют капитально отремонтировать в Великих Луках

Проспект Ленина планируют капитально отремонтировать в Великих Луках. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы администрации города Светлана Степанова, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Местный житель указал на неудовлетворительное состояние тротуаров на проспекте Ленина. «Там была, похоже, бомбежка – сплошные колдобины. Сколько лет нам еще ждать, когда будет ремонт?» - спросил он.

Светлана Степанова ответила, что тротуар приведут в порядок в рамках капитального ремонта проспекта Ленина. «В 2021 году проектно-сметная документация по данному объекту должна быть подготовлена. В настоящее время указанная документация находится в стадии согласования с различными инстанциями», - рассказала она.

В 2022 году администрация Великих Лук планирует обратиться за получением федерального финансирования для капремонта проспекта. В рамках капремонта обустроят современные дорожное полотно, пешеходные тротуар, а также заменят все подземные коммуникации.