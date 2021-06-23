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В Печорском районе продолжается реконструкция дороги по программе приграничного сотрудничества

В Печорском районе продолжается реконструкция автомобильной дороги регионального значения Гверстонь – Крупп – Кулье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, работы идут в рамках реализации основного объекта крупного инвестиционного проекта «Улучшение доступности отдаленных районов Юго-Восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» программы сотрудничества ЕС – Россия периода 2014 – 2020 годов.

В июне выполнили и сдали заказчику работы на участке км 26+740 – км 27+040. Подрядная организация нарезала уступы в земляном полотне, уложила геосинтетический материал, сформировала насыпь земляного полотна, отсыпала песчаный подстилающий слой и выполнила устройство основания дорожной одежды из щебеночно-песчано-гравийной смеси.

В ближайшее время планируется провести аналогичные работы на подтопляемом участке дороги протяженностью 3 км, а также устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона на отрезке объекта реконструкции длиной 1,5 км с конца хода участка.

Ранее сообщалось, что реконструкция проводится на 1-ом пусковом комплексе длиной около 6,5 км (с 22-го по 28-й км), который проходит через деревни Кулиско и Дальнево. Производством строительно-монтажных работ занимается подрядная организация ООО «Вуклэр» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость работ составляет 220 млн рублей. Финансирование осуществляется по программе приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014 – 2020 годов. Контроль качества выполняемых работ осуществляет ООО «Центр диагностики комплексной инфраструктуры».

В целом в планах реконструировать дорогу Гверстонь – Крупп – Кулье на протяжении 12,5 км – с 16-го по 28-й км.