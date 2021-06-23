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Дорогу Першино – Ваши в Великолукском районе делают безопасной благодаря нацпроекту

В Великолукском районе идет ремонт участка дороги Першино – Ваши длиной 3,6 км, который проходит через поселок при железнодорожной станции Сердце и деревню Першино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, объект приводят в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели из областного бюджета направлено более 44 млн рублей.

Подрядная организация ООО «Рельеф» на 100% выполнила расчистку полосы отвода от кустарника и деревьев, ремонт 5 водопропускных труб, завершает планировку откосов, дна кюветов и водоотводных канав. На проезжей части площадью около 22 тыс кв. м срезан старый асфальт и проведено устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того в Першино обустроена разворотная площадка, на которой в скором времени появится автопавильон.

В ближайшее время подрядчик приступит к укладке финишного слоя асфальта, укреплению обочин, а затем – нанесению разметки. В ремонте объекта задействовано максимально 15 единиц техники и около 20 дорожников.

Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», срок завершения ремонта по контракту – 23 июля.

Автомобильная дорога Першино - Ваши относится к IV категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ведет к образовательному учреждению Першинская средняя школа.

В рамках другого контракта на автобусных остановках и пешеходных переходах на дороге Першино – Ваши устанавливают искусственное освещение. Выполнен монтаж опор, светильников, прокладка электрокабеля. Идет процесс подключения объекта к электросетям. В общей сложности будет освещено около 400 м дороги. Мероприятие по повышению безопасности дорожного движения включено в нацпроект БКД по обращениям местных жителей.