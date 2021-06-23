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АвтоМир / Дороги

Схему организации движения изменят на перекрестке Юбилейной и Рижского в Пскове

06.07.2021 10:42|ПсковКомментариев: 3

Схему организации движения автотранспорта изменят на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

На Рижском проспекте при движении со стороны торгового центра «Лента» в сторону центра города поворот направо на улицу Юбилейную будет разрешен только с крайней правой полосы. Со средней полосы движение будет разрешено только прямо. Соответствующие дорожные знаки будут установлены в ближайшее время.

Такое решение принято совместно с УГИБДД УМВД России по Псковской области на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения под руководством председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Бориса Елкина по результатам анализа дорожной обстановки.

«Просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок. При движении просим обращать особое внимание на схему организации дорожного движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - добавили в администрации.

Теги: #администрация Пскова #дороги Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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