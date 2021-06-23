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Участок улицы Некрасова в Пскове закроют для движения автомобилей 7 июля

Участок улицы Некрасова в Пскове закроют для движения автотранспорта на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка 7 июля с 9.30 до 19.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение связано с ремонтными работами. Объезд возможен по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства.